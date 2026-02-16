Secondo l’Inps, i gruppi editoriali Citynews e Ciapeople applicherebbero contratti scorretti e pagherebbero meno contributi ai loro giornalisti
Continua a leggere: Gli editori di Today e Fanpage sono stati multati per 8 milioni di euro
Fonte: il Post
Gli editori di Today e Fanpage sono stati multati per 8 milioni di euro
16 Feb 2026 • 0 commenti
Secondo l’Inps, i gruppi editoriali Citynews e Ciapeople applicherebbero contratti scorretti e pagherebbero meno contributi ai loro giornalisti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.