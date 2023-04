Gli effetti del vino sul cervello

“Un bicchiere di vino al giorno fa bene”. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Un articolo di Wired ci guida nelllo scoprire gli affetti dell’alcool sul nostro cervello, anche a piccole dosi.

Analizzando i dati a loro disposizione, i ricercatori hanno calcolato quindi l’influsso che ha il consumo di alcolici sul volume e sulla morfologia del cervello (caratteristiche correlate alla salute cerebrale) usando come riferimento quella che ci si aspetterebbe di trovare basandosi sugli altri parametri noti dei partecipanti. E hanno trovando la prova di alterazioni non solo in caso di forti bevitori, ma anche nei cosiddetti bevitori moderati, che consumano una o due unità alcoliche al giorno, per i quali in precedenza non esistevano risultati univoci.

I ricercatori hanno identificato segni di invecchiamento cerebrale precoce nelle persone che fanno uso di alcool. E, seppure ridotti, il cervello di chi beve anche un solo bicchiere di vino al giorno dimostra segnali di invecchiamento precoce già nella mezza età.

Un altro versante importante se si discute dei pericoli del consumo di quantità moderate di alcol è quello dei tumori. L’alcol etilico è una sostanza irritante (è inserita dall’Iarc, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, nel gruppo 1 delle sostanze certamente cancerogene), e il consumo regolare può aumentare direttamente il rischio di sviluppare alcuni tipi di neoplasie: tumori del cavo orale e delle labbra, tumori orofaringei in generale, cancro dell’esofago e della faringe, del colon retto, tumore al fegato e tumore al seno. Di recente, l’Oms ha pubblicato uno statement a riguardo, ricordando che le ricerche disponibili non permettono di calcolare una soglia di sicurezza per il consumo di alcolici

Studi epidemiologici in Europa hanno stimato che ogni anno 172mila casi di tumore siano legati direttamente al consumo di alcool, di cui 23mila per consumo lieve o moderato. L’alcool, quindi, in ogni quantità, è un fattore di rischio per la salute. Va, tuttavia, ricordato che siamo costantemente esposti a molti altri fattori di rischio, quali la vita sedentaria, l’obesità, il fumo, l’inquinamento ambientale, alcuni dei quali molto più significativi di un consumo moderato di alcool