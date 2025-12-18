A vincerlo, cioè, dopo che da quarant’anni lo fanno solo Celtic o Rangers; un modo peculiare di usare i dati li sta aiutando
Fonte: il Post
Gli Hearts stanno provando a fare una cosa rara nel campionato scozzese
18 Dic 2025 • 0 commenti
