Negli anni Cinquanta un accordo formalizzò l’accesso all’isola per i mezzi americani: nel tempo la loro presenza si è molto ridotta, e oggi c’è una sola base
Continua a leggere: Gli Stati Uniti sono in Groenlandia da oltre ottant’anni
Fonte: il Post
Gli Stati Uniti sono in Groenlandia da oltre ottant’anni
8 Gen 2026 • 0 commenti
Negli anni Cinquanta un accordo formalizzò l’accesso all’isola per i mezzi americani: nel tempo la loro presenza si è molto ridotta, e oggi c’è una sola base
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.