Subito dopo il parziale ritiro di Israele da Gaza i suoi miliziani sono riemersi e stanno cercando di riprendere il controllo del territorio: è un problema per l’accordo di pace
Fonte: il Post
Hamas è ancora lì
12 Ott 2025 • 0 commenti
