🐮 hookii 2020, tesseramento e assemblea primaverile

Cari commentatori, segnalatori, lurker e bot,

come ogni anno si riapre la campagna di tesseramento di hookii. Come sempre siamo in cerca di idee ed energie per nuove e vecchie iniziative. Non è necessario, ma tesserarsi è un modo per partecipare in modo più ricco alla vita del sito e della sua comunità . Per chi è già socio, il rinnovo è automatico e basta pagare la quota annuale per il 2020.

La prossima assemblea primaverile dovrebbe tenersi ad aprile e il Consiglio Direttivo sta cercando proposte e candidati per organizzarla.

Nonostante il decennio sia nuovo, le informazioni sul funzionamento dell’associazione sono le solite. Se volete solo la novità , scorrete fino in fondo!

Cos’è hookii

Hookii è un’associazione senza scopo di lucro, fondata l’8 ottobre 2016 a Lodi e attualmente composta da oltre sessanta soci, nata per dare al sito su cui ci troviamo maggiori possibilità di manovra economiche ed amministrative, per rendere i suoi meccanismi decisionali il più possibile chiari e trasparenti, per sviluppare ulteriormente le funzionalità del sito e per ampliare la comunità degli utenti attivamente partecipi.

Gli organi dell’associazione sono:

L’Assemblea dei soci: determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti. Si riunisce due volte l’anno, di cui una in autunno durante l’hookiifest durante la quale i soci eleggono il Consiglio Direttivo, e una in primavera, in cui i soci approvano il bilancio consuntivo per l’anno trascorso e il bilancio preventivo per l’anno successivo.

Il Consiglio Direttivo: l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa. L’attuale Consiglio è stato eletto nell’assemblea del 30 settembre 2018, è composto da cinque consiglieri e resterà in carica fino alla prossima assemblea autunnale.

Il Collegio dei Garanti: ha lo scopo di risolvere qualsiasi controversia che riguardi l’esecuzione o l’interpretazione dello statuto. È composto da tre membri e viene nominato ogni tre anni dall’Assemblea.

Il sito non viene direttamente gestito dagli organi associativi ma dai gruppi operativi che svolgono la propria attività in piena autonomia. Questi sono attualmente:

il gruppo editor (le marmotte!), che si occupano principalmente di revisionare e pubblicare le segnalazioni degli articoli

il gruppo tecnico, che si occupa delle questioni più informatiche riguardanti il sito

il gruppo dei moderatori, che si occupa di gestire la moderazione dei commenti

È aperto il tesseramento per il 2020

L’Associazione è aperta a chiunque condivida le finalità , i principi e le norme dello Statuto. Si può diventare soci seguendo le istruzioni descritte qui, che prevedono in pratica la compilazione di un modulo con alcuni dati personali e la sua spedizione all’indirizzo email dell’Associazione, con l’impegno di pagare la quota associativa annuale di 30 € (ridotta a 20 € per coloro che non abbiano ancora compiuto 26 anni) tramite bonifico o PayPal. I dati personali dei soci, che ci servono per ragioni burocratiche e di trasparenza, non vengono in alcun modo divulgati senza l’autorizzazione degli interessati.

Ovviamente non è richiesto essere soci per usare le funzionalità di hookii: non dovete essere soci per commentare, per segnalare articoli, per suggerire miglioramenti nell’area pubblica del Lab. Se invece volete dare il vostro sostegno o il vostro contributo a hookii, partecipare attivamente alla vita del sito ed essere coinvolti nelle decisioni che lo riguardano, diventare un socio è il passo naturale da compiere: i soci prendono votano in assemblea, hanno accesso ad un’area riservata del Lab ed eleggono il CD.

La quota associativa annuale è il principale mezzo attraverso cui riusciamo a coprire le spese di hookii, che sono composte in gran parte dalle spese di hosting. Oltre al versamento della quota associativa annuale e al rispetto dello Statuto e del Regolamento, non si richiede ai soci senza particolari incarichi alcuno sforzo in termini di tempo o risorse. Tra l’altro, pur facendoci molto piacere la vostra presenza, alle due assemblee annuali si può anche partecipare per delega.

La prossima assemblea primaverile

Non importa se siete tesserati, ci state pensando o non ne volete proprio sapere. Potete comunque proporvi per organizzare l’assemblea di aprile dei soci di hookii, nella vostra città o in quella d’altri, scrivendo una mail ad associazione@hookii.org. P

Â