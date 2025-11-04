Hookii Sport Club: Coppe Europee 24/25 – quarta partita gironi

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento delle partite della fase a gironi di Champions League, Europa League e Conference League.
Le partite delle italiane:
Martedì 04/11
- Napoli – Eintracht Frankfurt (18:45)
- Juventus – Sporting Clube de Portugal (21:00)
Mercoledì 05/11
- Inter – Qairat (21:00)
- Olympique de Marseille – Atalanta (21:00)
Giovedì 06/11
- 1. FSV Mainz 05 – Fiorentina (18:45)
- Bologna – SK Brann (21:00)
- Glasgow Rangers – Roma (21:00)
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.