un sito di notizie, fatto dai commentatori

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82

Hookii Sport Club: Coppe Europee 24/25 – quarta partita gironi

4 Nov 2025 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento delle partite della fase a gironi di Champions League, Europa League e Conference League.

Le partite delle italiane:

Martedì 04/11

  • Napoli – Eintracht Frankfurt (18:45)
  • Juventus – Sporting Clube de Portugal (21:00)

Mercoledì 05/11

  • Inter – Qairat (21:00)
  • Olympique de Marseille – Atalanta (21:00)

Giovedì 06/11

  • 1. FSV Mainz 05 – Fiorentina (18:45)
  • Bologna – SK Brann (21:00)
  • Glasgow Rangers – Roma (21:00)


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.