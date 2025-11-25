Hookii Sport Club: Coppe Europee 24/25 – quinta partita gironi

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento delle partite della fase a gironi di Champions League, Europa League e Conference League.
Le partite delle italiane:
Martedì 25/11
- Bodø/Glimt- Juventus (21:00)
- Napoli – Qarabağ (21:00)
Mercoledì 26/11
- Atlético Madrid – Inter (21:00)
- Eintracht Frankfurt – Atalanta (21:00)
Giovedì 27/11
- Roma – Midtjylland (18:45)
- Bologna – RB Salzburg (21:00)
- Fiorentina – AEK (21:00)
