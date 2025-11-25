un sito di notizie, fatto dai commentatori

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82

Hookii Sport Club: Coppe Europee 24/25 – quinta partita gironi

25 Nov 2025 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento delle partite della fase a gironi di Champions League, Europa League e Conference League.

Le partite delle italiane:

Martedì 25/11

  • Bodø/Glimt- Juventus (21:00)
  • Napoli – Qarabağ (21:00)

Mercoledì 26/11

  • Atlético Madrid – Inter (21:00)
  • Eintracht Frankfurt – Atalanta (21:00)

Giovedì 27/11

  • Roma – Midtjylland (18:45)
  • Bologna – RB Salzburg (21:00)
  • Fiorentina – AEK (21:00)


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.