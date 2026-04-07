un sito di notizie, fatto dai commentatori

Hookii Sport Club: Coppe Europee 25/26 – andata quarti

7 Apr 2026 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento dell’andata dei quarti di Champions League, Europa League e Conference League.

Le partite:

Martedì 07/04

  • Real Madrid – Bayern München (21:00)
  • Sporting Clube de Portugal – Arsenal (21:00)

Mercoledì 08/04

  • Sporting Clube de Braga – Real Betis Balompié (18:45)
  • Barcelona – Atlético Madrid (21:00)
  • Paris Saint-Germain – Liverpool (21:00)

Giovedì 09/04

  • Rayo Vallecano – AEK (18:45)
  • Bologna – Aston Villa (21:00)
  • Porto – Nottingham Forest (21:00)
  • Freiburg – Celta de Vigo (21:00)
  • 1.FSV Mainz 05 – Strasbourg (21:00)
  • Crystal Palace – Fiorentina (21:00)
  • Shakhtar Donetsk – AZ Alkmaar (21:00)


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.