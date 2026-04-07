Hookii Sport Club: Coppe Europee 25/26 – andata quarti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento dell’andata dei quarti di Champions League, Europa League e Conference League.
Le partite:
Martedì 07/04
- Real Madrid – Bayern München (21:00)
- Sporting Clube de Portugal – Arsenal (21:00)
Mercoledì 08/04
- Sporting Clube de Braga – Real Betis Balompié (18:45)
- Barcelona – Atlético Madrid (21:00)
- Paris Saint-Germain – Liverpool (21:00)
Giovedì 09/04
- Rayo Vallecano – AEK (18:45)
- Bologna – Aston Villa (21:00)
- Porto – Nottingham Forest (21:00)
- Freiburg – Celta de Vigo (21:00)
- 1.FSV Mainz 05 – Strasbourg (21:00)
- Crystal Palace – Fiorentina (21:00)
- Shakhtar Donetsk – AZ Alkmaar (21:00)
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