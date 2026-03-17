Hookii Sport Club: Coppe Europee 25/26 – ritorno ottavi

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento del ritorno degli ottavi di Champions League, Europa League e Conference League.
Le partite:
Martedì 17/03
- Sporting Clube de Portugal – Bodø/Glimt (18:45)
- Arsenal – Bayer Leverkusen (21:00)
- Chelsea – Paris Saint-Germain (21:00)
- Manchester City – Real Madrid (21:00)
Mercoledì 18/03
- Barcelona – Newcastle (18:45)
- Bayern München – Atalanta (21:00)
- Liverpool – Galatasaray (21:00)
- Tottenham – Atlético Madrid (21:00)
Giovedì 19/03
- Raków Częstochowa – Fiorentina (18:45)
- Roma – Bologna (21:00)
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