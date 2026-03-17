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Hookii Sport Club: Coppe Europee 25/26 – ritorno ottavi

17 Mar 2026 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante, pronta ad accogliere il commento del ritorno degli ottavi di Champions League, Europa League e Conference League.

Le partite:

Martedì 17/03

  • Sporting Clube de Portugal – Bodø/Glimt (18:45)
  • Arsenal – Bayer Leverkusen (21:00)
  • Chelsea – Paris Saint-Germain (21:00)
  • Manchester City – Real Madrid (21:00)

Mercoledì 18/03

  • Barcelona – Newcastle (18:45)
  • Bayern München – Atalanta (21:00)
  • Liverpool – Galatasaray (21:00)
  • Tottenham – Atlético Madrid (21:00)

Giovedì 19/03

  • Raków Częstochowa – Fiorentina (18:45)
  • Roma – Bologna (21:00)


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