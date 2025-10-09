Hookii Sport Club: Qualificazioni Mondiali FIFA 09/10 – 14/10

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, le partite di qualificazione ai Mondiali che si terranno l’11 ed il 14 ottobre.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Sabato 11/10
- Estonia – Italia (20:45 – Lilleküla Stadim, Tallinn)
Martedì 14/10
- Italia – Israele (20:45 – Bluenergy Stadium, Udine)
