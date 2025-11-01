Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – decima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il decimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da sabato 1 novembre alle 15:00.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Sabato 01/11
- Udinese – Atalanta (15:00)
- Napoli – Como (18:00)
- Cremonese – Juventus (20:45)
Domenica 02/11
- Verona – Inter (12:30)
- Fiorentina – Lecce (15:00)
- Torino – Pisa (15:00)
- Parma – Bologna (18:00)
- Milan – Roma (20:45)
Lunedì 03/11
- Sassuolo – Genoa (18:30)
- Lazio – Cagliari (20:45)
