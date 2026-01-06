Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – diciannovesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il diciannovesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da martedì 6 gennaio alle 15:00.
Le partite:
Martedì 06/01
- Pisa – Como (15:00)
- Lecce – Roma (18:00)
- Sassuolo – Juventus (20:45)
Mercoledì 07/01
- Bologna – Atalanta (18:30)
- Napoli – Verona (18:30)
- Lazio – Fiorentina (20:45)
- Parma – Inter (20:45)
- Torino – Udinese (20:45)
Giovedì 08/01
- Cremonese – Cagliari (18:30)
- Milan – Genoa (20:45)
