Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – diciottesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il diciottesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venedì 2 gennaio alle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA
Le partite:
Venerdì 02/01
- Cagliari – Milan (20:45)
Sabato 03/01
- Como – Udinese (12:30)
- Genoa – Pisa (15:00)
- Sassuolo – Parma (15:00)
- Juventus – Lecce (18:00)
- Atalanta – Roma (20:45)
Domenica 04/01
- Lazio – Napoli (12:30)
- Fiorentina – Cremonese (15:00)
- Verona – Torino (18:00)
- 02Inter – Bologna (20:45)
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.