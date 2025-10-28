Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – nona giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il nono turno di Serie A, che ci accompagnerà da martedì 28 ottobre alle 18:30.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Martedì 28/10
- Lecce – Napoli (18:30)
- Atalanta – Milan (20:45)
Mercoledì 29/10
- Como – Verona (18:30)
- Juventus – Udinese (18:30)
- Roma – Parma (18:30)
- Bologna – Torino (20:45)
- Genoa – Cremonese (20:45)
- Inter – Fiorentina (20:45)
Giovedì 30/10
- Cagliari – Sassuolo (18:30)
- Pisa – Lazio (20:45)
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.