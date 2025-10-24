Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – ottava giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, l’ottavo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 24 ottobre alle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 24/10
- Milan – Pisa (20:45)
Sabato 25/10
- Parma – Como (15:00)
- Udinese – Lecce (15:00)
- Napoli – Inter (18:00)
- Cremonese – Atalanta (20:45)
Domenica 26/10
- Torino – Genoa (12:30)
- Sassuolo – Roma (15:00)
- Verona – Cagliari (15:00)
- Fiorentina – Bologna (18:00)
- Lazio – Juventus (20:45)
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.