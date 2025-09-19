Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – quarta giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il terzo turno di Serie A, che ci accompagnerà da sabato 13 settembre alle 15:00.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 19/09
- Lecce – Cagliari (20:45)
Sabato 20/09
- Bologna – Genoa (15:00)
- Verona – Juventus (18:00)
- Udinese – Milan (20:45)
Domenica 21/09
- Lazio – Roma (12:30)
- Cremonese – Parma (15:00)
- Torino – Atalanta (15:00)
- Fiorentina – Como (18:00)
- Inter – Sassuolo (20:45)
Lunedì 22/09
- Napoli – Pisa (20:45)
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.