Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – quattordicesima giornata

6 Dic 2025 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il  quattordicesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da sabato 6 dicembre alle 15:00.

Le partite:

Sabato 06/12

  • Sassuolo – Fiorentina (15:00)
  • Inter – Como (18:00)
  • Verona – Atalanta (20:45)

Domenica 07/12

  • Cremonese – Lecce (12:30)
  • Cagliari – Roma (15:00)
  • Lazio – Bologna (18:00)
  • Napoli – Juventus (20:45)

Lunedì 08/12

  • Udinese – Genoa (18:00)
  • Torino – Milan (20:45)


