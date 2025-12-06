Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – quattordicesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il quattordicesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da sabato 6 dicembre alle 15:00.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA
Le partite:
Sabato 06/12
- Sassuolo – Fiorentina (15:00)
- Inter – Como (18:00)
- Verona – Atalanta (20:45)
Domenica 07/12
- Cremonese – Lecce (12:30)
- Cagliari – Roma (15:00)
- Lazio – Bologna (18:00)
- Napoli – Juventus (20:45)
Lunedì 08/12
- Udinese – Genoa (18:00)
- Torino – Milan (20:45)
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.