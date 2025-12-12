Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – quindicesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il quindicesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 12 dicembre alle 20:45.
Le partite:
Venerdì 12/12
- Lecce – Pisa (20:45)
Sabato 13/12
- Torino – Cremonese (15:00)
- Parma – Lazio (18:00)
- Atalanta – Cagliari (20:45)
Domenica 14/12
- Milan – Sassuolo (12:30)
- Fiorentina – Verona (15:00)
- Udinese – Napoli (15:00)
- Genoa – Inter (18:00)
- Bologna – Juventus (20:45)
Lunedì 08/12
- Roma – Como (20:45)
