Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – quinta giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il quinto turno di Serie A, che ci accompagnerà da sabato 27 settembre alle 15:00.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Sabato 27/09
- Como – Cremonese (15:00)
- Juventus – Atalanta (18:00)
- Cagliari – Inter (20:45)
Domenica 28/09
- Sassuolo – Udinese (12:30)
- Pisa – Fiorentina (15:00)
- Roma – Verona (15:00)
- Lecce – Bologna (18:00)
- Milan – Napoli (20:45)
Lunedì 29/09
- Parma – Torino (18:30)
- Genoa – Lazio (20:45)
