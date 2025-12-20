Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – sedicesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il sedicesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da sabato 20 dicembre alle 18:00.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA
Le partite:
Sabato 20/12
- Lazio – Cremonese (18:00)
- Juventus – Roma (20:45)
Domenica 21/12
- Cagliari – Pisa (12:30)
- Sassuolo – Torino (15:00)
- Fiorentina – Udinese (18:00)
- Genoa – Atalanta (20:45)
Mercoledì 14/01
- Napoli – Parma (18:30)
- Inter – Lecce (20:45)
Giovedì 15/01
- Verona – Bologna (18:30)
- Como – Milan (20:45)
