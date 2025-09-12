un sito di notizie, fatto dai commentatori

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82

Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – terza giornata

12 Set 2025 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il terzo turno di Serie A, che ci accompagnerà da sabato 13 settembre alle 15:00.

Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.

Le partite:

Sabato 13/09

  • Cagliari – Parma (15:00)
  • Juventus – Inter (18:00)
  • Fiorentina – Napoli (20:45)

Domenica 14/09

  • Roma – Torino (12:30)
  • Atalanta – Lecce (15:00)
  • Pisa – Udinese (15:00)
  • Sassuolo – Lazio (18:00)
  • Milan – Bologna (20:45)

Lunedì 15/09

  • Verona – Cremonese (18:30)
  • Como – Genoa (20:45)


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.