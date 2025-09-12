Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – terza giornata

Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Sabato 13/09
- Cagliari – Parma (15:00)
- Juventus – Inter (18:00)
- Fiorentina – Napoli (20:45)
Domenica 14/09
- Roma – Torino (12:30)
- Atalanta – Lecce (15:00)
- Pisa – Udinese (15:00)
- Sassuolo – Lazio (18:00)
- Milan – Bologna (20:45)
Lunedì 15/09
- Verona – Cremonese (18:30)
- Como – Genoa (20:45)
