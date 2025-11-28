Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – tredicesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il tredicesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 28 novembre alle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Inoltre qui trovate la porticina d’accesso per il campetto da basket in fondo al vicolo, dove commentare il FantaNBA
Le partite:
Venerdì 28/11
- Como – Sassuolo (20:45)
Sabato 29/11
- Genoa – Verona (15:00)
- Parma – Udinese (15:00)
- Juventus – Cagliari (18:00)
- Milan – Lazio (20:45)
Domenica 30/11
- Lecce – Torino (12:30)
- Pisa – Inter (15:00)
- Atalanta – Fiorentina (18:00)
- Roma – Napoli (20:45)
Lunedì 01/12
- Bologna – Cremonese (20:45)
