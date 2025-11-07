Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – undicesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, l’undicesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 7 novembre alle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 07/11
- Pisa – Cremonese (20:45)
Sabato 08/11
- Como – Cagliari (15:00)
- Lecce – Verona (15:00)
- Juventus – Torino (18:00)
- Parma – Milan (20:45)
Domenica 09/11
- Atalanta – Sassuolo (12:30)
- Bologna – Napoli (15:00)
- Genoa – Fiorentina (15:00)
- Roma – Udinese (18:00)
- Inter – Lazio (20:45)
