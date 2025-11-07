un sito di notizie, fatto dai commentatori

Hookii Sport Club: Serie A 25/26 – undicesima giornata

7 Nov 2025 di Sakuragi0 commenti

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, l’undicesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 7 novembre alle 20:45.

Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.

Le partite:

Venerdì 07/11

  • Pisa – Cremonese (20:45)

Sabato 08/11

  • Como – Cagliari (15:00)
  • Lecce – Verona (15:00)
  • Juventus – Torino (18:00)
  • Parma – Milan (20:45)

Domenica 09/11

  • Atalanta – Sassuolo (12:30)
  • Bologna – Napoli (15:00)
  • Genoa – Fiorentina (15:00)
  • Roma – Udinese (18:00)
  • Inter – Lazio (20:45)


