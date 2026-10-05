Hookiifest 2026 – IL PROGRAMMA

Cara Mandria, IL PROGRAMMA È QUI!

Abbiamo (quasi) tutti i dettagli per l’HookiiFest ottobrina (e fiorentina).

Venerdì 9

Ci troviamo alle 19 – 19,30 presso il Mercato Centrale – in Piazza del Mercato Centrale (Fi), dove si potranno scaldare i motori in vista della giornata di sabato scegliendo cosa mangiare (e bere) fra le proposte delle botteghe degli artigiani.

Sabato 10

La mattina prevede una passeggiata in zona Santa Croce fra le Buchette del Vino dove le esperte dell’Associazione Buchette del Vino racconteranno la storia di un curioso metodo di vendita…

Pranzo: per pranzo l’appuntamento è previsto alle 13 (il locale verrà confermato entro breve); i non carnivori non temano: sono stati richiesti anche menù a base vegetale.

Arriviamo dunque al clou della giornata: l’incontro con l’ospite!

Appuntamento alle ore 18 presso l’Osteria Il Giardino di Barbano dove l’archeologa dr.ssa Susi Mangano parlerà di “Distruzioni e Costruzioni: i toscani hanno devastato questo paese“: chiacchierata storica sulle distruzioni avvenute a Firenze, in cui si è raso al suolo il vecchio per far posto al nuovo.

La cena seguirà l’incontro, sempre nello stesso locale e, come da tradizione Mukka, faremo l’asta delle simpatiche sciocchezze che ogni partecipante è caldamente invitato a portarsi dietro.

Domenica 11

Appuntamento alle 10 presso Ostello Bello, via Faenza 56 (Fi), per l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Culturale Hookii.

Pranzo: con chi potrà trattenersi resteremo presso Ostello Bello