‘Humongous’ marmot crowned winner in inaugural Fat Marmot Week contest

Tempo fa vi avevamo raccontato di come, frustrati dal taglio dei fondi per la ricerca messo in atto dall’amministrazione Trump, alcuni ricercatori avevano aperto un canale OnlyFans con protagoniste le marmotte oggetto della loro ricerca…
Ci eravamo lasciati così:
Il canale OnlyFans, comunque, non è l’unico modo con cui i ricercatori vogliono portare i risultati del loro lavoro al grande pubblico; il laboratorio quest’anno ha indetto un contest: il Fat Marmot Week Contest che partirà il prossimo 27 luglio.
Ebbene, un articolo su The Guardian del 30 agosto ci informa del risultato del contest.
Dawn, una delle otto marmotte dal ventre giallo che hanno preso parte al contest, ha vinto con grande distacco sulle altre, guadagnando ben 6 Kg di peso, per superare agevolmente il prossimo inverno.
Dawn was crowned the winner of Fat Marmot Week 2026 after securing back-to-back victories in both the mass-gain and popular-vote competitions, according to the organizers of the marmot project at the Rocky Mountain Biological Laboratory.
Il risultato ha stupito anche i ricercatori, come testimoniano le parole del professor Julien Martin, dell’università di Ottawa e co-direttore del progetto:
“That’s one of the heaviest animals we’ve ever measured,” Martin said. “Six kilos is really humongous for that species.”
Ispirato dalla popolarissima “Fat Bear Week” organizzata in Alaska, nella settimana fra il 24 ed il 29 di agosto il primo Fat Marmot Contest ha conteggiato più di 23.000 voti.
Ma, nonostante l’evidente successo di Dawn, i ricercatori confermano che “tutte le marmotte sono belle ai loro occhi”
“It’s been an amazing week and all of the competitors are winners in our hearts,” reads a post by the organizers. “Thank you to all those who voted.”
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