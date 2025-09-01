I 100 giochi – Carcassonne

Poche opere ludiche hanno saputo lasciare un segno così duraturo come Carcassonne, capolavoro di Klaus-Jürgen Wrede che dal 2000 continua a essere un punto di riferimento per i giochi da tavolo moderni. Con le sue regole semplici e immediate, è riuscito a introdurre migliaia di famiglie e curiosi al mondo degli eurogame, diventando un classico intramontabile. Il segreto del suo successo sta nell’equilibrio tra immediatezza e profondità: bastano pochi minuti per imparare a giocare, ma le scelte tattiche e strategiche, soprattutto grazie alla regola dei campi e alle maggioranze, mantengono viva la sfida. La durata contenuta e la forte interazione tra i giocatori lo rendono ideale sia per serate in famiglia che per eventi divulgativi. Non stupisce quindi che Carcassonne sia ancora oggi ristampato, espanso e reinventato, rimanendo il titolo simbolo del piazzamento tessere e contribuendo a diffondere nel mondo dei giochi da tavolo il termine “meeple”.