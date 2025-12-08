I 100 giochi – Cosmic encounter

Spazio, ultima frontiera…

Raccontare Cosmic Encounter significa osservare un punto di svolta nel modo di progettare i giochi da tavolo. Il titolo introduce un approccio che mette al centro asimmetria, variabilità e interazioni dirette, elementi che nel 1977 erano tutt’altro che abituali. Le razze con poteri differenti, il mazzo del destino e la struttura delle alleanze definiscono un sistema aperto, capace di produrre sviluppi imprevedibili senza modificare le regole di base. L’impatto storico è evidente: ha influenzato intere generazioni di designer e ha mostrato come la negoziazione potesse essere parte integrante di un gioco competitivo. Ripercorrere le sue soluzioni permette di capire perché continui a essere un riferimento e perché molte idee oggi diffuse trovino qui una delle loro prime manifestazioni.