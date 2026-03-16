I 100 giochi – Gettysburg

Tornano i Wargamaes nella classifica dei 100 giochi, anzi ecco IL wargame

L’unico commento possibile è che qui ci troviamo di fronte a qualcosa che è più di un classico, è una pietra miliare. Quel che per i wargame è ciò che i poemi omerici sono per l’epica classica, Via col Vento per il cinema storico, la Toccata e Fuga di Bach per la musica classica. E questo non solo e non tanto per la qualità oggettiva delle soluzioni adottate, delle intuizioni evidenziate, dell’esperienza garantita ad ogni partita… ma per l’assoluta importanza storica ricoperta da questo gioco, un regolamento che perfino oggi – a distanza di quasi 70 anni dalla sua prima pubblicazione – vale la pena di provare almeno una volta per sentirsi parte di qualcosa che ha cambiato il concetto stesso di gioco, introducendo elementi di serietà e approfondimento che trascendono il mero passatempo.