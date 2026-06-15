I 100 Giochi – HeroQuest

Vi sono momenti che non dimenticheremo mai perché è allora che tutto è cominciato. Oggi celebriamo un gioco leggendario. Oggi rendiamo onore a HeroQuest.

Un sotterraneo da esplorare stanza per stanza, quattro eroi da guidare contro le forze del Caos, miniature che sembrano uscite da un film. HeroQuest non era semplicemente un gioco: era un portale, un’esperienza che ha forgiato generazioni di giocatori e gettato le fondamenta dell’intero genere dungeon crawler così come lo conosciamo oggi.

Nato nel 1989 dalla collaborazione tra Milton Bradley e Games Workshop, HeroQuest ha saputo coniugare immediatezza e suggestione in un modo che pochi titoli hanno eguagliato. Oggi, grazie al rilancio targato Hasbro/Avalon Hill, una nuova generazione di giocatori può (ri)scoprire quella scintilla originale. Ma cos’è davvero HeroQuest? Perché continua a essere così amato? La risposta la trovate nell’articolo

Buon gioco!

Di seguito il tutorial in 3 minuti per chi non lo conosce e un esempio di gameplay al gioco originale giocato da Mosè di La Maschera riposta e il link al forum italiano di HeroQuest.