I 100 Giochi – Inkognito

Il simbolo del passaggio generazionale dal maestro all’allievo.

Nel 1988 la Hasbro (con il marchio MB) pubblica Inkognito, secondo gioco firmato dalla coppia Alex Randolph e Leo Colovini — il primo pioniere del game design, il secondo suo allievo e oggi tra gli autori italiani più noti a livello internazionale. Ambientato durante il Carnevale di Venezia, il gioco affida a ogni giocatore un’identità segreta e una missione da scoprire insieme al proprio compagno, senza sapere in anticipo chi sia. Il meccanismo di movimento, affidato a una miniatura contenente dieci biglie colorate, valse al titolo il premio della critica come “Gioco più Bello” allo Spiel des Jahres 1988. Nell’articolo, la storia del gioco, dalla genesi con Randolph fino alla riedizione Ares Games del 2013, con video promozionali dell’epoca.

Qui un gameplay per chi volesse farsi un’idea.

Buon gioco!