I 100 Giochi – Jutland

Nel 1967 la Avalon Hill pubblica Jutland, primo gioco firmato da Jim Dunnigan, allora poco più che un lettore che aveva criticato per lettera le tabelle sempre uguali dei wargame della casa. Charles Roberts, fondatore dell’azienda, lo sfida a proporre di meglio: nasce così un titolo che rompe con ogni convenzione dell’epoca. Niente mappa, niente esagoni: le navi si muovono libere sul pavimento di casa, guidate da righelli per le gittate e sagome per le manovre, in un ibrido tra wargame e miniature che anticipa soluzioni oggi date per scontate. Il gioco ricostruisce l’unica grande battaglia navale della Grande Guerra, tra Grand Fleet britannica e Hochseeflotte tedesca, con schede statistiche accurate per ogni unità e un impianto strategico-tattico che regge ancora oggi, quasi sessant’anni dopo. Un classico fondativo, di quelli che hanno scritto le regole del genere prima ancora che esistessero.