I 100 Giochi – Mage Knight

Vlaada Chvátil non scopre il fuoco, il ferro o il carbonio, ma li utilizza tutti e poi dalla sua forgia creativa fa emergere un gioco d’acciaio.

Mage Knight di Vlaada Chvátil è spesso indicato come opera di grande qualità e, insieme, come ibrido tra euro e american, una combinazione che gli procura critiche da entrambi i fronti. Chi cerca determinismo fatica ad accettare l’aleatorietà del regno: un mostro pescato nel momento sbagliato o un deserto che compare all’alba di un nuovo giorno possono compromettere ore di partita. Chi cerca avventura e scontro diretto trova invece un sistema più numerico che atmosferico, che raramente spinge a combattere gli altri giocatori. Sono obiezioni comprensibili, ma nascono da scelte consapevoli dell’autore: la gestione dell’eroe è calibrata con precisione, così che ogni decisione diventi un dilemma, mentre il caso resta nel mondo circostante. Da qui deriva la longevità del titolo, che chiede di adattarsi con la logica a circostanze sempre diverse. Chvátil non inventa elementi nuovi, ma li fonde con maestria. Per questo Mage Knight merita un posto tra i giochi più importanti.

Il curatore di questa rubrica non ha mai nemmeno osato avvicinarsi a questo titolo ma per gli audaci che avessero intenzione di cimentarsi, il videotutorial di Alkila potrebbe fare al caso loro.