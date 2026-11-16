I 100 Giochi – Magic: The Gathering

Magic: The Gathering ha più di trent’anni ma nella classifica dei 100 giochi più importanti di sempre la sua posizione sembra inattaccabile, del resto è il gioco che ha dato origine alla categoria dei giochi di carte collezionabili e, tra le altre cose, con il successo ottenuto, ha permesso alla Wizards of the Coast di acquistare la TSR e salvare Dungeons & Dragons. L’articolo elenca gli elementi che lo rendono un caso unico: collezionabilità, rarità delle carte, formati di gioco, costruzione del mazzo tra una partita e l’altra, tornei a premi.

Segue una panoramica delle alternative: i CCG Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Lorcana, Flesh and Blood, Keyforge, Altered e Star Wars Unlimited, poi gli LCG (Il Signore degli Anelli, Arkham Horror, Marvel Champions) e infine Vampire: The Eternal Struggle, Ashes ed Epic Card Game.

Nell’articolo si parla anche del metagioco, che coinvolge giocatori competitivi, collezionisti, amatori e speculatori, e dei difetti strutturali: mana screw, power creep, peso dell’alea, tempo richiesto per seguire i formati. Chiude con i numeri: nel 2023 il marchio ha fatturato oltre un miliardo di dollari, su circa cinque complessivi di Hasbro.