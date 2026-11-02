I 100 Giochi – The Lord of the Rings

Gioco di herr Doktor Knizia, e potremmo finire qui la presentazione ma il Signore degli Anelli del 2000 merita qualche riga in più. Commissionato nel 1998 da Sophisticated Games, nasce come cooperativo quando il genere era ancora marginale, e per realizzarlo Knizia sperimenta lo “scripted game system”: un tabellone riepilogativo segna il viaggio verso Mordor e il potere crescente di Sauron, mentre quattro plance scenario (Moria, Fosso di Helm, Tana di Shelob, Mordor) fanno giocare i momenti più tesi del romanzo. Il Tracciato della Corruzione tiene gli hobbit sotto pressione per tutta la partita. Illustrato da John Howe, vince il premio speciale della critica Spiel des Jahres “Literatur im Spiel 2001” e dà il via alla Literature Series di Kosmos.

Per chi fosse curioso e volesse farsi un’idea del gioco, che comunque ha un livello di difficolta non elevato, qui un gameplay in italiano.

Buon Gioco!