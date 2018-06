I 25 anni di Magic

A cura di @Pan de Queso.

Esquire Italia pubblica un articolo su Magic the Gathering, ora giunto a un quarto di secolo di vita.

Magic: the gathering è vivo e vegeto, sta benissimo anzi, ha diversi milioni di giocatori nel mondo, in questi venticinque anni sono state stampate venti miliardi di carte e sono accadute un sacco di cose, fra cui la nascita e la crescita di un circuito professionistico con montepremi annuali da oltre duecentomila dollari; torneremo indietro perché solo in quegli anni febbrili, in quel successo globale e travolgente, si cela la longevità attuale.