Un articolo del Guardian parla degli astronomi dell’Event Horizon Telescope (EHT) che stanno preparando una campagna di osservazioni senza precedenti: realizzare il primo filmato (in stop motion!) di un buco nero supermassiccio in azione, quello al centro della galassia Messier 87 (M87).

Il progetto punta a catturare, tra marzo e aprile, una sequenza temporale del disco di accrescimento che circonda l’orizzonte degli eventi. Grazie alla rotazione della Terra e alla rete globale di 12 radiotelescopi, sarà possibile ottenere un’immagine completa ogni tre giorni, sufficiente a creare un vero e proprio filmato.

Secondo Sera Markoff, nuova Plumian Professor a Cambridge e membro fondatore dell’EHT, questa campagna potrebbe accelerare la comprensione dei buchi neri “di un ordine di grandezza”. In particolare, il film potrebbe aiutare a:

misurare la velocità di rotazione del buco nero;

capire come si formano i getti relativistici, enormi colonne di gas che influenzano l’evoluzione delle galassie.

Markoff sottolinea che i buchi neri non sono “aspirapolveri cosmici malvagi”, ma elementi fondamentali per la formazione e l’evoluzione delle galassie. M87, per esempio, lancia getti così potenti da modificare la crescita della propria galassia e di quelle vicine.

Il film potrebbe aiutare a distinguere tra due ipotesi:

Accrescimento continuo → spin molto elevato.

Fusioni tra buchi neri → spin più lento.

Curiosità. Sembra che l’elevato volume di dati costringerà alla spedizione fisica degli hard disk dall’Antartide piuttosto che alla trasmissione via web che, da quelle parti, avviene via satellite e non ha una grande banda anche perché, non essendoci un mercato, non ci sono molti satelliti a coprirla. Per cui bisognerà aspettare.

Ultime Notizie.

Per Febbraio sarebbe previsto il lancio della missione Artemis II, la prima missione con astronauti a bordo a spingersi oltre l’orbita terrestre dai tempi dell’Apollo 17, nel 1972.

Jared Isaacman è stato confermato come nuovo amministratore della NASA. È un miliardario che ha volato 2 volte con SpaceX, Inspiration4 nel 2021 e Polaris Dawn nel 2024 durante la quale ha effettuato un’attività extraveicolare.

Uno degli astronauti sulla ISS si è sentito male e per prudenza la missione è rientrata in anticipo

Per ultima la brutta notizia: la principale vittima del taglio dei fondi alla NASA.

Quindi è probabile che i cinesi saranno i primi a riportare indietro campioni da Marte.