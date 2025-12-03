Dicono che la direzione ha sospeso il pagamento di un bonus come ritorsione per le loro proteste contro la nomina di Beatrice Venezi
Fonte: il Post
3 Dic 2025 • 0 commenti
Dicono che la direzione ha sospeso il pagamento di un bonus come ritorsione per le loro proteste contro la nomina di Beatrice Venezi
