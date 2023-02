I dottorandi fanno la fame?

La rivista scientifica Nature presenta in questo articolo i risultati del suo sondaggio, effettuato presso più di 3200 studenti di dottorato e di secondo ciclo di studi (graduate students) in tutto il mondo. Il quadro che ne emerge è preoccupante: nella maggior parte dei casi gli intervistati devono fare un secondo lavoro oltre l’università per arrivare a fine mese, con tutto il carico fisico e psicologico che ne deriva.

Eighty-five per cent of respondents to Nature’s 2022 survey of graduate students worry about having enough money to buy food and pay rent and other expenses, a testament to one of the most urgent issues worldwide in higher education.