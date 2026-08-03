I gusti degli autori: la top 6 di Danilo Sabia

Questa settimana rimaniamo sempre nella tana dei Goblin ma interrompiamo la carrellata dei 100 giochi che hanno fatto la storia per parlare di un’altra classifica, quella dei giochi preferiti, nata per farci conoscere un po’ meglio alcuni designer e i gusti che li caratterizzano. Oggi tocca a Danilo Sabia, reduce dalla fortunata campagna crowfunding per il suo prossimo gioco Tatanka ambientato, guarda un po’, nel mondo dei nativi americani.

Abbiamo chiesto a vari autori di indicarci i cinque giochi che preferiscono in assoluto (senza includere propri titoli) e poi di indicarci quale fosse invece il gioco che ritenessero migliore all’interno della loro produzione. Alcuni ci hanno risposto, altri no (ci riproveremo), altri non li abbiamo ancora contattati (lo faremo). A volte ci hanno motivato le proprie scelte in maniera estesa, altre volte in maniera didascalica, altre volte ancora restituendoci solo una lista.