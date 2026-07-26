I MUSICISTI più GRANDI della TERRA | Musica Bestiale Ep. 7

Benvenuti in Musica Bestiale, la serie di documentari in cui andiamo ad ascoltare e a scoprire tutti gli animali che parlano in Musica. Oggi è il turno dell’Elefante del deserto, il musicista più grande del mondo, ma la cui musica è quasi impossibile da sentire. Ci addentreremo in un ambiente ostile, il deserto del Namib, e nel nostro percorso incontreremo otarie, vipere, giraffe e tanti altri animaletti strani

Pietro Morello, youtuber e musicista, in questo video della durata di circa mezz’ora, ci accompagna nel settimo episodio di una serie di documentari incentrati sul modo con cui gli animali fanno musica comunicando fra loro e con le altre specie.

Protagonista di questo settimo episodio è il deserto del Namib, alla ricerca del più grande animale terrestre, e uno dei più rumorosi, anche se emette suoni con frequenze che l’orecchio umano non è in grado di sentire: l’elefante africano.