Impongono per esempio di non fare dichiarazioni che «delegittimano» lo Stato di Israele, e di fornire informazioni dettagliatissime sui propri dipendenti palestinesi
Fonte: il Post
18 Gen 2026 • 0 commenti
