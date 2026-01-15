Cioè le 500mila firme necessarie a indire lo stesso referendum sulla riforma della giustizia: sembra un controsenso ma non lo è
Fonte: il Post
I promotori del “No” al referendum hanno raggiunto un risultato non scontato
15 Gen 2026 • 0 commenti
