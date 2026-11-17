Un articolo di Politico raccoglie le preoccupazione di diversi appartenenti di lungo corso del GOP circa la tendenza dei nuovi membri più giovani ad appartenere al movimento “groyper”, i seguaci del giovane streamer di estrema destra Nick Fuentes.

Fuentes, un nazionalista bianco antisemita e misogino, ha sostenuto a lungo Trump, prima di rinnegarlo pubblicamente a causa della sua scarsa trasparenza sullo scandalo Epstein e della sua politica estera filoisraeliana. Molti Repubblicani più anziani pensano che le sue idee siano condivise dagli stagisti e dai collaboratori più giovani del partito, che usano una retorica sempre più apertamente razzista e cospirazionista: vari sondaggi hanno effettivamente notato che una minoranza significativa di essi condivide idee antisemite. Dal canto loro, molti giovani Repubblicani pensano che sul tema ci sia troppa paranoia, e di essere semplicemente demonizzati per il proprio isolazionismo. Altre critiche sono rivolte verso istituzioni come la Heritage Foundation, il think tank repubblicano che si prefigge individuare e formare la futura classe dirigente del GOP. Alcune di queste istituzioni hanno trascorso l’ultimo decennio selezionando candidati che si conformassero rigidamente all’ideologia trumpiana, a discapito di indicatori di competenza più tradizionali.

“Everyone knows what the problem is: The organizations that bring young staffers to Washington, D.C. have spent the last decade prioritizing blind ideological loyalty instead of competence or intelligence,” said a senior GOP congressional staffer, granted anonymity to discuss sensitive personnel issues. “We have a generation of rabid, incompetent idiots.” (…) If, as the adage goes, personnel is policy, the stakes are significantly higher than intergenerational trash talk, given the degree to which government staffers, across branches, effectively run the country. Student government types become interns become policy aides become senior advisers, chiefs of staff and even heads of agencies. If the conservative personnel pipeline is changing, Republican government will change with it.

In una recente intervista al WSJ anche Ted Cruz ha espresso esprime preoccupazioni simili, e ha detto di avere difficoltà ad assumere nuovi membri del suo staff, perché troppi dei candidati sono antisemiti.