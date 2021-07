I risultati INVALSI 2021: oltre i titoli a effetto

Un articolo di MaddMaths! propone un’analisi dei risultati INVALSI 2021. Si valuta innanzitutto l’opportunità delle prove INVALSI considerata la pandemia e le difficoltà che questa ha portato alla scuola.

Il primo elemento di riflessione è proprio relativo alla scelta di fare le prove in questa situazione e in questo clima. In un anno e mezzo in cui la scuola ha dovuto rinunciare a tantissimo, sospendendo di fatto l’esperienza scolastica fondamentale di una relazione educativa in presenza, forse sarebbe stato opportuno rinunciare alle prove INVALSI che comunque costituiscono motivo di stress per istituti scolastici, insegnanti e studenti essendo uno strumento di osservazione invasivo e tutt’altro che a costo zero.

Questa scelta politica può, d’altra parte, essere letta come l’ennesimo tentativo di mettere “la scuola al centro” del rilancio sociale ed economico del nostro paese, come sottolineato dal ministro Bianchi nella conferenza di presentazione dei primi risultati INVALSI, evidenziando alcune problematiche da considerare per poi impegnare efficacemente risorse.