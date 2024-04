I tentacoli della Russia sulla gioventù italiana

Un articolo del blog InOltre espone alcune misure adottate dal governo russo per propagandare le proprie idee fra i giovani italiani.

Si va dalla promozione di eventi come il Festival Mondiale della Gioventù di Soci, a cui ha partecipato anche una delegazione di ragazzi calabresi, al controllo di associazioni dirette agli oriundi, come la Rossotrudnichestvo, attualmente sanzionata, da cui dipende la Casa Russa di Roma; dagli accordi di scambio e collaborazione con le università italiana, alla promozione di soggiorni in Russia di studenti stranieri. L’articolo espone anche alcuni episodi “minori”, come la partecipazione di una scuola di Aprilia a un incontro promosso da un’associazione filoputiniana, o la presenza su alcuni libri di testo dedicati alle scuole medie di tesi che riprendono la propaganda del Cremlino riguardo a Ucraina e NATO.

Recentemente anche all’estero si è fatta molta attenzione alle campagne di “guerra informativa” promosse dal Cremlino verso il pubblico occidentale. Nel contesto italiano, secondo InOltre, la Russia mira ad attrarre le future generazioni nell’orbita russo-cinese e autoritaria, minando alla base le fondamenta delle società occidentali e democratiche. La sua propaganda, secondo l’autore