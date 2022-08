I tetti delle Bermuda [EN]

Come contrastare la scarsità di acqua dolce, mitigare i rischi legati agli uragani, e contemporaneamente mantenere gli interni delle case freschi?

Un articolo di 99% invisible racconta di come nell’arcipelago delle Bermuda le case siano dotate di tetti dal design unico: costruiti originariamente in pietra calcarea, hanno una struttura a gradoni e vengono ritinteggiati di bianco – almeno secondo le indicazioni governative – a distanza di pochi anni. Questo tipo di struttura, infatti, permette di recuperare gran parte dell’acqua piovana e di purificarla, nonché di ridurre i danni causati dalle tempeste.

Early houses made by the island’s first settlers employed wooden frames and frond-covered roofs, but wood was a scarce and valuable resource, so people began to turn toward stone. Bermuda is rich in limestone, which led to a productive symbiosis between excavation and construction: digging out space for foundations and basements naturally frees up great raw building materials for building robust homes. From there came so-called “Bermuda roofs,” which step upward and to Mark Twain’s eye looked like the frosting on a cake. The stone roofs are heavy, helping them withstand high winds when storms strike. They also collect remarkable amounts of water for residents.