I vescovi e il pazzo

Su Where Peter is Mike Lewis informa i lettori delle dichiarazioni russofile e cospirazioniste dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò e illustra come dal 2018 (anno dello scandalo McCarrick) ampie attestazioni di solidarietà da parte di molti vescovi statunitensi e non solo (in Italia anche mons. Negri) abbiano permesso a questo ecclesiastico in pensione di affermarsi come figura di rilievo presso un certo pubblico.

Viganò in precedenza ha apertamente appoggiato l’ex presidente Trump con toni vicini al movimento QAnon e appoggiato apertamente l’invasione russa dell’Ucraina.