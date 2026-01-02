Sembrano confermare il racconto dei testimoni, secondo cui a dare inizio alle fiamme sarebbero state le candele sulle bottiglie
Continua a leggere: I video dell’incendio a Crans-Montana e della fuga dal Constellation
Fonte: il Post
I video dell’incendio a Crans-Montana e della fuga dal Constellation
2 Gen 2026 • 0 commenti
Sembrano confermare il racconto dei testimoni, secondo cui a dare inizio alle fiamme sarebbero state le candele sulle bottiglie
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.