Il banchetto nel Medioevo: Speciale di Natale

Il canale Youtube Sor Sandro propone uno speciale natalizio dove il padrone di casa prepara e gusta, con i suoi allegri sodali, un banchetto medievale adatto per le feste.

Con questo puntatone grassoccio e natalizio proveremo a ricostruire insieme un intero menù da sei servizi d’un banchetto medievale, servendoci di ricettari dell’epoca, quali: il “Libro della cocina” – Anonimo Toscano (XIV sec. ca.), “Le Ménagier de Paris. Traité de morale et d’économie domestique” (XIV sec. ca.), “Libro per cuoco” – Anonimo Veneziano (XIII-XIV sec.), “Liber de coquina” (1285/1304 ca.) e d’altre fonti interessanti!.